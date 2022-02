Bari, si rompe una condotta idrica dell’Acquedotto pugliese Disagi in diversi quartieri della città capoluogo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Disagi per i cittadini di diversi quartieri di Bari a causa della rottura di una «condotta idrica di 60 cm di diametro» gestita da Acquedotto pugliese. Il guasto si è verificato «in corso Benedetto Croce, all’altezza dell’incrocio con largo Ciaia- precisa Aqp in una nota-: sono in corso abbassamenti di pressione nelle zone limitrofe. I tecnici sono sul posto dalle prime ore di questa mattina e lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio». Annunciati possibili problemi per gli «stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo». Acquedotto pugliese «raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 17 febbraio 2022)per i cittadini didia causarottura di una «di 60 cm di diametro» gestita da Acquedotto. Il guasto si è verificato «in corso Benedetto Croce, all’altezza dell’incrocio con largo Ciaia- precisa Aqp in una nota-: sono in corso abbassamenti di pressione nelle zone limitrofe. I tecnici sono sul posto dalle prime ore di questa mattina e lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio». Annunciati possibili problemi per gli «stabili sprovvisti di autoclave e riservao con insufficiente capacità di accumulo». Acquedotto«raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari ...

