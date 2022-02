Balneari | Meloni accusa | “A rischio 30mila imprese” Lega e FI non votano la mozione di FdI

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Passa ladi maggioranza ma non quella di Fdi che chiedeva la sospensione immediata della gara. Ladi Giorgiasuiè stata votata per parti separate alla Camera, 9 votazioni in totale, nelle quali il testo di FdI ha avuto 8 no e solo un sì (con 413 a favore e 5 contro) solo nella parte in cui era citata la “clausola sociale” e sulla quale il governo aveva dato parere favorevole. In tutti gli altri casi l’esecutivo aveva dato parere negativo al testo. Con lae FI che consumano l’ennesimo strappo nel centrodestra non votando per la sospensione immediata della gara “europea”. Ma prima di passare alle votazioni, Giorgiaè stata un fiume in piena. Il suo intervento alla Camera contro il governo Draghi e la sua decisione di mettere a bando le ...