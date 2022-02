Atletica, oggi in tv Jacobs a Lievin 2022: orario e diretta streaming (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sta per terminare l’attesa per la gara dei 60 metri di Marcell Jacobs a Lievin 2022. Il campione olimpico dei 100 metri torna in pista e incontra per la prima volta in stagione un top mondiale. In Francia ci sarà infatti anche lo statunitense Ronnie Baker, bronzo iridato dei 60m e terzo uomo di sempre sulla distanza (6.40 lanciato nel 2018). L’azzurro arriva in grande fiducia al Meeting Hauts-de-France Pas de Calais, dopo le vittorie nelle prime due uscite: 6.51 nel debutto di Berlino e 6.49 a Lodz. Al via, tra gli altri, gli statunitensi Marvin Bracy e Mike Rodgers, il keniano Omanyala, l’ivoriano Arthur Cissé e il francese Jimmy Vicaut. L’appuntamento è a partire dalle ore 20.45 (fino alle 22.45) di giovedì 17 febbraio, con le batterie dei 60 metri in programma alle 19.50 e la finale alle ore 20:30. Il meeting di ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sta per terminare l’attesa per la gara dei 60 metri di Marcell. Il campione olimpico dei 100 metri torna in pista e incontra per la prima volta in stagione un top mondiale. In Francia ci sarà infatti anche lo statunitense Ronnie Baker, bronzo iridato dei 60m e terzo uomo di sempre sulla distanza (6.40 lanciato nel 2018). L’azzurro arriva in grande fiducia al Meeting Hauts-de-France Pas de Calais, dopo le vittorie nelle prime due uscite: 6.51 nel debutto di Berlino e 6.49 a Lodz. Al via, tra gli altri, gli statunitensi Marvin Bracy e Mike Rodgers, il keniano Omanyala, l’ivoriano Arthur Cissé e il francese Jimmy Vicaut. L’appuntamento è a partire dalle ore 20.45 (fino alle 22.45) di giovedì 17 febbraio, con le batterie dei 60 metri in programma alle 19.50 e la finale alle ore 20:30. Il meeting di ...

