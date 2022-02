Abolizione Green Pass? Galli: «Come storia condoni fiscali, un pochino peggio» (Di giovedì 17 febbraio 2022) «Non sono pessimista, vorrei un realismo che impari le lezioni». Sono le parole con cui il professor Massimo Galli, intervenendo nel corso di Agorà su Rai 3, ha voluto motivare quella che a suo avviso dovrebbe essere una linea di prudenza nell'affrontare questa fase favorevole della situazione Covid. Masisimo Galli: «Non possiamo lasciarci alle spalle quello che abbiamo imparato» Il punto di vista dell'infettivologo è abbastanza chiaro: le cose vanno bene, ma pensare che sia tutto finito può non essere la strada giusta. «Appena c'è una schiarita - ha proseguito - tutti a dire che siamo a posto e di lasciarci alle spalle. Io sono d'accordo sul lasciarsi alle spalle il pessimismo, ma non possiamo lasciarci alle spalle quello che abbiamo imparato». Il riferimento velato è verosimilmente a quelle fasi della pandemia in cui si è avuta la sensazione di ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 17 febbraio 2022) «Non sono pessimista, vorrei un realismo che impari le lezioni». Sono le parole con cui il professor Massimo, intervenendo nel corso di Agorà su Rai 3, ha voluto motivare quella che a suo avviso dovrebbe essere una linea di prudenza nell'affrontare questa fase favorevole della situazione Covid. Masisimo: «Non possiamo lasciarci alle spalle quello che abbiamo imparato» Il punto di vista dell'infettivologo è abbastanza chiaro: le cose vanno bene, ma pensare che sia tutto finito può non essere la strada giusta. «Appena c'è una schiarita - ha proseguito - tutti a dire che siamo a posto e di lasciarci alle spalle. Io sono d'accordo sul lasciarsi alle spalle il pessimismo, ma non possiamo lasciarci alle spalle quello che abbiamo imparato». Il riferimento velato è verosimilmente a quelle fasi della pandemia in cui si è avuta la sensazione di ...

