Xavi: «Non siamo favoriti, il Napoli è da Champions, siamo stati sfortunati nel sorteggio» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’allenatore del Barcellona, Xavi, ha presentato il match di Europa League contro il Napoli in conferenza stampa, insieme a Pedri. “Il messaggio è chiaro: per noi è un’opportunità. Abbiamo due modi per entrare in Champions League: con La Liga, o vincendo l’Europa League. Abbiamo bisogno dei tifosi e ci aspettiamo una grande entrata come la giornata contro l’Atlético. Non abbiamo avuto fortuna con il sorteggio, il Napoli è da Champions, speriamo di andare più avanti possibile”. Ha aggiunto: “siamo molto motivati. Non siamo favoriti. Il Napoli è in lotta per lo scudetto in campionato ed ha il ritorno in casa. E’ un rivale molto complicato, uno dei più forti della competizione. Il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’allenatore del Barcellona,, ha presentato il match di Europa League contro ilin conferenza stampa, insieme a Pedri. “Il messaggio è chiaro: per noi è un’opportunità. Abbiamo due modi per entrare inLeague: con La Liga, o vincendo l’Europa League. Abbiamo bisogno dei tifosi e ci aspettiamo una grande entrata come la giornata contro l’Atlético. Non abbiamo avuto fortuna con il, ilè da, speriamo di andare più avanti possibile”. Ha aggiunto: “molto motivati. Non. Ilè in lotta per lo scudetto in campionato ed ha il ritorno in casa. E’ un rivale molto complicato, uno dei più forti della competizione. Il ...

