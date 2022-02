“Vorrei che qualche giudice della Consulta venisse a casa mia a vedere come si vive con due malati di SLA” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nella tarda serata di ieri la Corte costituzionale ha giudicato inammissibile il quesito da sottoporre a referendum che proponeva l’”Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)”. La decisione è arrivata perché i giudici hanno ritenuto che, a seguito dell’abrogazione “non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”. “Il cammino verso la legalizzazione dell’eutanasia non si ferma”, ha commentato dopo il pronunciamento dei giudici l’Associazione Luca Coscioni. “La cancellazione dello strumento referendario da parte della Corte costituzionale renderà il cammino più lungo e tortuoso, per molte persone ciò significherà un carico aggiuntivo di sofferenza. Ma la strada è segnata”. Eutanasia, la madre di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nella tarda serata di ieri la Corte costituzionale ha giudicato inammissibile il quesito da sottoporre a referendum che proponeva l’”Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)”. La decisione è arrivata perché i giudici hanno ritenuto che, a seguito dell’abrogazione “non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessariavita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”. “Il cammino verso la legalizzazione dell’eutanasia non si ferma”, ha commentato dopo il pronunciamento dei giudici l’Associazione Luca Coscioni. “La cancellazione dello strumento referendario da parteCorte costituzionale renderà il cammino più lungo e tortuoso, per molte persone ciò significherà un carico aggiuntivo di sofferenza. Ma la strada è segnata”. Eutanasia, la madre di ...

Ultime Notizie dalla rete : Vorrei che La zia di Giuseppe: "È morto in stage. Ma non doveva uscire dall'azienda" "Gli avvocati ci stanno aggiornando man mano - aggiunge - stanno ancora indagando, non vorrei che quel giorno fosse stato fatto un permesso, ma non lo sappiamo. Giuseppe andava a scuola con amore, ...

Una figlia malata e l'amore di chi cura In tempi di Covid e di ospedali intasati, da quel momento faccio il mio ingresso in una bolla dove prende forma il mondo che vorrei. Anzi, quello che tutti vorremmo e che quando si manifesta, quasi ...

Vorrei che Mourinho trovasse un altro Bruno Conti Corriere dello Sport Mignani: «Complimenti ai ragazzi, ma bisogna chiudere prima la partita. Dobbiamo riprendere il percorso interrotto…» Questa era la quarta trasferta nelle ultime 5 partite. Siamo reduci dalla trasferta di Monopoli e non è sempre scontato che il Bari vinca le partite. Dobbiamo ritrovare la serenità e la voglia di ...

Restauri in centro, torna la polemica sui colori rivelando una tonalità che a molti non è piaciuta e accendendo un vero dibattito sui social network. Tra chi è contrario a edifici con colori accesi in centro storico, chi vorrebbe una Urbino del ...

