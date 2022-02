Venerdì la protesta degli studenti. Il Viminale teme disordini. L’appello a prefetti e questori: “Dialogare con gli organizzatori per isolare le frange più violente” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Intensificare i servizi di prevenzione, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni previste”. E al tempo stesso “attivare ogni possibile canale di preventivo dialogo con i promotori o gli organizzatori delle iniziative, valutando a tal fine anche l’opportunità di un coinvolgimento dei dirigenti scolastici”. È quanto scrive il capo di Gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, in una circolare inviata ai prefetti e ai questori in vista della manifestazione nazionale indetta a Roma, per Venerdì 18 febbraio dal Fronte della Gioventù comunista dopo la morte di due studenti impegnati in stage formativi. Il Viminale teme le proteste degli studenti. “isolare le frange ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Intensificare i servizi di prevenzione, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni previste”. E al tempo stesso “attivare ogni possibile canale di preventivo dialogo con i promotori o glidelle iniziative, valutando a tal fine anche l’opportunità di un coinvolgimento dei dirigenti scolastici”. È quanto scrive il capo di Gabinetto del, Bruno Frattasi, in una circolare inviata aie aiin vista della manifestazione nazionale indetta a Roma, per18 febbraio dal Fronte della Gioventù comunista dopo la morte di dueimpegnati in stage formativi. Ille proteste. “le...

