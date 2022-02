Usa, tenta di aprire il portellone dell’aereo mentre è in volo. La follia di un No vax: «Volevo mi filmassero per parlare di vaccini» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Ha tentato di aprire la porta dell’uscita di emergenza dell’aereo mentre era in volo, voleva essere ripreso mentre esponeva le sue opinioni contro il vaccino anti Covid». Così una nota dell’Fbi di Portland spiega quanto successo sul volo Salt Lake City -Portland di Delta Ai Lines lo scorso venerdì, quando Michael Brandon Demarre, un passeggero di 32 anni, ha cercato di aprire il portellone d’emergenza del velivolo seminando il panico tra i viaggiatori. A raccontarlo è anche il Washington Post: «Demarre si è alzato, ha rimosso la copertura di plastica sopra la maniglia del portellone e l’ha tirata con forza. Una hostess è subito intervenuta chiedendo con insistenza al passeggero di mollare la presa». ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Hato dila porta dell’uscita di emergenzaera in, voleva essere ripresoesponeva le sue opinioni contro il vaccino anti Covid». Così una nota dell’Fbi di Portland spiega quanto successo sulSalt Lake City -Portland di Delta Ai Lines lo scorso venerdì, quando Michael Brandon Demarre, un passeggero di 32 anni, ha cercato diild’emergenza del veliseminando il panico tra i viaggiatori. A raccontarlo è anche il Washington Post: «Demarre si è alzato, ha rimosso la copertura di plastica sopra la maniglia dele l’ha tirata con forza. Una hostess è subito intervenuta chiedendo con insistenza al passeggero di mollare la presa». ...

