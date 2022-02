“The New Look” su Apple TV+: ecco anticipazioni, trama e cast (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Molti si stanno chiedendo quando esce “The New Look” su Apple TV+, attesissima serie. “The New Look” è una serie tv drammatica relativa alla storia di due degli stilisti più famosi al mondo, Coco Chanel e Christian Dior. Si basa sulla scrittura e la direzione di Todd A. Kessler, che sarà anche produttore esecutivo dopo i successi dè “Bloodline”, “Damages” e “I Soprano”. L’annuncio del progetto nato da un’idea Apple Studios è arrivato il 10 febbraio 2022. Quando sarà disponibile in Italia? Approfitta dell’offerta lancio per abbonarti a Apple TV L’uscita di “The New Look” su Apple TV+ Al momento non è stata ancora resa nota la data di uscita ufficiale per “The New Look” su Apple TV+, ma con ogni probabilità sarà entro la fine ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Molti si stanno chiedendo quando esce “The New” suTV+, attesissima serie. “The New” è una serie tv drammatica relativa alla storia di due degli stilisti più famosi al mondo, Coco Chanel e Christian Dior. Si basa sulla scrittura e la direzione di Todd A. Kessler, che sarà anche produttore esecutivo dopo i successi dè “Bloodline”, “Damages” e “I Soprano”. L’annuncio del progetto nato da un’ideaStudios è arrivato il 10 febbraio 2022. Quando sarà disponibile in Italia? Approfitta dell’offerta lancio per abbonarti aTV L’uscita di “The New” suTV+ Al momento non è stata ancora resa nota la data di uscita ufficiale per “The New” suTV+, ma con ogni probabilità sarà entro la fine ...

“The New Look”, arriva la serie su Christian Dior e Coco Chanel Quando esce The New Look su Apple TV+? The New Look: annunciata la serie tv drammatica sulla storia dei due stilisti più famosi al mondo, Coco Chanel e Christian Dior. A commissionarla è Apple TV+, ...

