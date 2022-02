Roma-Genoa | ex arbitro Calvarese da Abisso a fine gara | procura Figc apre indagine

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lafederale ha aperto un procedimento, su segnalazione dell’Aia, per la presenza dell’exGianpaoloa ridosso dello spogliatoio dell’al termine di. Lo apprende l’Ansa. Nelle ultime settimane,aveva avuto dallaun incarico di consulente come match analyst arbitrale. Il finale di partita era stato molto teso e con tantissime polemiche per via del gol annullato a Zaniolo nei minuti di recupero per un fallo commesso da Abraham e segnalato dal Var. Inoltre era stato espulso proprio lo stezzo Zaniolo per proteste. SportFace.