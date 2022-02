Riccardo e Jannik | le conseguenze di un amore

Advertising

FiorinoLuca : ?? UFFICIALE ?? Le strade tra Jannik Sinner e Riccardo Piatti si separano - SkySport : ULTIM'ORA FONTI SKY SPORT, JANNIK SINNER STA PER CHIUDERE RAPPORTO PROFESSIONALE CON L'ALLENATORE RICCARDO PIATTI… - BroginiAlessio : RT @FiorinoLuca: ?? UFFICIALE ?? Le strade tra Jannik Sinner e Riccardo Piatti si separano - Fprime86 : RT @Ladal17: Jannik #Sinner ufficializza la conclusione del rapporto con Riccardo #Piatti ed il suo team. - Fprime86 : RT @Ladal17: ??? Comunicato stampa Riccardo #Piatti 'Sono grato di aver avuto l'opportunità di allenare un talento come #Sinner e sono orgo… -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Jannik

Sinner ha fatto la sua,Piatti ha dovuto accettarla. Ora forse guarderà sotto un'altra luce i volti dei ragazzi che ogni mattina sono sui suoi campi e nella sua palestra. Non sono ......notizie riguardanti il mondo del tennis ed in particolare il tennis italiano riguarda la separazione tra il golden boy del tennis italianoSinner ed il suo noto e storico coachPiatti.Riccardo Piatti non è più il coach di Jannik Sinner che da diversi giorni si sta allenando con Simone Vagnozzi. Jannik Sinner non è più un giocatore di Riccardo Piatti, che l’aveva ospitato ...L’editore del giornale online non è responsabile del contenuto degli articoli, ne delle immagini, ne dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati che sono sotto responsabilità dei singoli ...