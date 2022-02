Pechino 2022, Bronzo Italia nella staffetta maschile dei 5000 metri di short track. Attesa per la Fontana in finale dei 1500 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I risultati in diretta dalle Olimpiadi. Nello slalom oro al francese Noel. Caso Valieva: classifica non definitiva fino a nuove indagini. Riflettori accesi su Fontana. L’Italia del curling maschile batte la Danimarca e cerca l’impresa. Delusione azzurra nel fondo sprint Leggi su lastampa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I risultati in diretta dalle Olimpiadi. Nello slalom oro al francese Noel. Caso Valieva: classifica non definitiva fino a nuove indagini. Riflettori accesi su. L’del curlingbatte la Danimarca e cerca l’impresa. Delusione azzurra nel fondo sprint

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Gloria. Dolore. Rinascita. Sofia Goggia è leggenda: dall'oro di PyenongChang 2018 all'incredibile argento di Pech… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - DevidDevid99999 : RT @sportmediaset: Pechino 2022: bronzo per l’Italia nella staffetta maschile di #ShortTrack. #SportMediaset - Luxgraph : Pechino 2022, grande rimonta di Arianna Fontana: è in finale -