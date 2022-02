Morte David Rossi, l’ex presidente Mussari in audizione: “È stato un suicidio? Io non penso” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La ricostruzione della loro amicizia, i rapporti all’interno della banca, poi una domanda: “David Rossi secondo lei si è suicidato?”. La risposta: “Io non penso”. Parola dell’ex presidente del Monte dei Paschi di Siena Giuseppe Mussari durante la sua audizione alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Morte dell’ex capo della comunicazione di Rocca Salimbeni, morto la sera del 6 marzo 2013 dopo essere caduto dalla finestra del suo ufficio nella sede centrale della banca senese. Un’audizione particolarmente attesa quella di Mussari per via del suo rapporto d’amicizia con Rossi, che arriva a una settimana dalle parole del pm di Firenze Antonino Nastasi, che all’epoca dei fatti era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La ricostruzione della loro amicizia, i rapporti all’interno della banca, poi una domanda: “secondo lei si è suicidato?”. La risposta: “Io non”. Parola deldel Monte dei Paschi di Siena Giuseppedurante la suaalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulladelcapo della comunicazione di Rocca Salimbeni, morto la sera del 6 marzo 2013 dopo essere caduto dalla finestra del suo ufficio nella sede centrale della banca senese. Un’particolarmente attesa quella diper via del suo rapporto d’amicizia con, che arriva a una settimana dalle parole del pm di Firenze Antonino Nastasi, che all’epoca dei fatti era ...

Advertising

borghi_claudio : Ora in audizione Giuseppe Mussari alla commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi - borghi_claudio : Domani per la commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi verrà audito Giuseppe Mussari. - MSF_ITALIA : Un nostro infermiere sud sudanese è stato ucciso nella sua abitazione ad Agok, zona contesa al confine tra Sud Suda… - 67Calusiandrea : RT @Tg1Rai: La morte di David #Rossi. 'Era un amico. Lo feci assumere perchè era il più bravo di tutti'. Lo ha detto l'ex presidente di @mo… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Morte Rossi, Mussari: David era un fratello, un amico per me #davidrossi #commissioneparlamentare #david #mps #mussar… -