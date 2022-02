Miss Italia torna a casa, l’abbraccio di Scampia a Zeudi Di Palma: “Hai vinto!” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Uno striscione con la sua foto, la corona, il nome e una sola semplice frase: “Hai vinto!”. Così il quartiere Scampia ha accolto ieri sera il rientro a casa di Zeudi Di Palma, a nemmeno quarantott’ore dal suo trionfo a Venezia nella finale di Miss Italia. La ventenne napoletana, studentessa di sociologia ma anche modella e appassionata di fitness, ha salutato i tanti amici e abitanti della zona che si sono stretti con affetto e orgoglio intorno a lei ed all’inseparabile madre Maria Rosaria, alla quale Zeudi ha dedicato la sua vittoria. Presente anche una rappresentanza dell’associazione “La lampada di Scampia”, fondata dalla mamma di Zeudi per promuovere e difendere ragazzi a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Uno striscione con la sua foto, la corona, il nome e una sola semplice frase: “Hai”. Così il quartiereha accolto ieri sera il rientro adiDi, a nemmeno quarantott’ore dal suo trionfo a Venezia nella finale di. La ventenne napoletana, studentessa di sociologia ma anche modella e appassionata di fitness, ha salutato i tanti amici e abitanti della zona che si sono stretti con affetto e orgoglio intorno a lei ed all’inseparabile madre Maria Rosaria, alla qualeha dedicato la sua vittoria. Presente anche una rappresentanza dell’associazione “La lampada di”, fondata dalla mamma diper promuovere e difendere ragazzi a ...

