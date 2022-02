Meloni torna a chiedere la rimozione del Green Pass: “Si è rivelato inutile, dannoso e senza senso” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA – “Il Green Pass si è rivelato inutile, dannoso e senza senso. Il governo prenda atto del fallimento e lo rimuova immediatamente”. Lo afferma la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che poi aggiunge: “Distanza minima, confronto impietoso. Mentre il resto d’Europa prova a ripartire, da noi negozi e ristoranti sono ancora in ginocchio a causa del perdurare di regole e restrizioni illogiche imposte dal governo. Altro che “migliori”…”. E infine una considerazione sull’operato dell’esecutivo: “Persone che muoiono da sole in ospedale senza un ultimo abbraccio dei propri cari, anziani che non possono ritirare la pensione alle Poste e, adesso, lavoratori che non possono guadagnarsi il pane per vivere. Fin dove ha intenzione di ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA – “Ilsi è. Il governo prenda atto del fallimento e lo rimuova immediatamente”. Lo afferma la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, che poi aggiunge: “Distanza minima, confronto impietoso. Mentre il resto d’Europa prova a ripartire, da noi negozi e ristoranti sono ancora in ginocchio a causa del perdurare di regole e restrizioni illogiche imposte dal governo. Altro che “migliori”…”. E infine una considerazione sull’operato dell’esecutivo: “Persone che muoiono da sole in ospedaleun ultimo abbraccio dei propri cari, anziani che non possono ritirare la pensione alle Poste e, adesso, lavoratori che non possono guadagnarsi il pane per vivere. Fin dove ha intenzione di ...

