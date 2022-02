Manifestazioni studentesche previste per venerdì | si temono tensioni Il Viminale | “Intensificheremo controlli e dialogo”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Siagitazioni e scontri in vista delleorganizzate dal Fronte della gioventù comunista dopo la morte di due studenti impegnati in uno stage lavorativo

Dialogo con gli studenti promotori delle proteste e un'intensificazione dei controlli in vista delledi venerdì 18. Sono queste le principali novità in arrivo in vista delle proteste che si muoveranno dopodomani e organizzate dal Fronte della gioventù comunista dopo la morte di due ...Il dialogo tra i questori e gli organizzatori delle, si legge nella circolare, 'potrà costituire un efficace strumento per scongiurare possibili strumentalizzazioni delle ...L'interlocuzione dei questori con gli organizzatori delle manifestazioni studentesche in programma venerdì «potrà costituire un efficace strumento per scongiurare possibili strumentalizzazioni delle ...L'attivazione di un canale preventivo di dialogo con gli organizzatori delle manifestazioni e il coinvolgimento dei ... della delicatezza delle tematiche sollevate dal mondo studentesco e della ...