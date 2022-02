“L’ho appena fatto” GF Vip | Jessica Selassié lo dice a Lulù | la regia censura

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Colpo di scena al ‘GF Vip’. Nelle ultime ore è emerso qualcosa di clamoroso su, che accadrebbe all’interno del confessionale del reality show di Alfonso Signorini. Ovviamente, se dovessero giungere (difficili) conferme, si tratterebbe di undecisamente insolito e certamente non consentito. Ma è stata lei stessa a riferire tutto quanto, come confermato dal sito ‘’. La principessa etiope potrebbe davvero far scoppiare un vero e proprio caso nella Casa. A proposito di, ha rivelato a Soleil durante una conversazione: “Pensa che oggi stavamo sdraiati e a un certo punto stavo facendo finta di sussurrargli una cosa all’orecchio, e lui ha detto no no ti prego così no perché mi ecciti, allora io continuavo, su di lui non ho più dubbi, se dovesse essere bene, sennò sti ...