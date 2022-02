La discesa di Sofia e le salite della vita (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Alle Olimpiadi, ci dice Livio, hai solo quella chance: devi essere pronta, devi saperla cogliere. Concentrazione massima sempre». Era il 28 settembre 2013, e Sofia Goggia scriveva per questo giornale un piccolo diario da Ushuaia, la fin del mundo della Patagonia Argentina, dov’ era in ritiro con la Nazionale di sci. Giovane, spavalda, consapevole di essere forte, fortissima. Rileggere oggi quelle parole mostra come le medaglie e le coppe che Sofia ha portato a Bergamo da ogni parte del mondo erano come già scritte nel Dna di quella ragazza tanto bella quanto forte, di muscoli, di tecnica, di temperamento. Fortissima in discesa, ma, vien da dire, ancor più forte in salita. Perché questo è stata la carriera di Sofia: tante vittorie in discesa, ma costruite nelle salite ... Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Alle Olimpiadi, ci dice Livio, hai solo quella chance: devi essere pronta, devi saperla cogliere. Concentrazione massima sempre». Era il 28 settembre 2013, eGoggia scriveva per questo giornale un piccolo diario da Ushuaia, la fin del mundoPatagonia Argentina, dov’ era in ritiro con la Nazionale di sci. Giovane, spavalda, consapevole di essere forte, fortissima. Rileggere oggi quelle parole mostra come le medaglie e le coppe cheha portato a Bergamo da ogni parte del mondo erano come già scritte nel Dna di quella ragazza tanto bella quanto forte, di muscoli, di tecnica, di temperamento. Fortissima in, ma, vien da dire, ancor più forte in salita. Perché questo è stata la carriera di: tante vittorie in, ma costruite nelle...

