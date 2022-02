Inter | rinnovo della dirigenza previsto giovedì

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La società nerazzurra ha intenzione di discutere deldei quadri dirigenti, ma solo dopo la gara di stasera con il Liverpool. Con Steven Zhang ancora a Milano, la firma sul nuovo contratto per Marotta, Ausilio e Baccin è prevista per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Roma a vita Chi, invece, ha scelto la Roma a vita è Lorenzo Pellegrini : fresco difino al ... Scelta azzeccata, anche perché nel giro di qualche settimana Edin è volato a Milano sponda'L'ha un allenatore alla prima stagione alla Pinetina e in estate è stata svuotata di due dei ... un tecnico che attua un calcio europeo e che in estate sarà blindato con il. Proprio come ...Al momento i Friedkin hanno bloccato tutti i rinnovi, in attesa di capire che piega prenderà ... Scelta azzeccata, anche perché nel giro di qualche settimana Edin è volato a Milano sponda Inter.Il match di questa sera rappresenta un merito importante dell'attuale tecnico, a cui verrà proposto il rinnovo di contratto Inter, questa sera andrà in scena la gara di andata degli ottavi di finale ...