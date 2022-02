Inter-Liverpool, Sanchez ci ricasca: leone dormiente sui social (FOTO) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’immagine di un leone e la scritta neanche troppo misteriosa “zzzz”. leone dormiente, o meglio in panchina. Alexis Sanchez sul campo fa faville, ma sui social – a poche ore da Inter-Liverpool – ne combina un’altra, rischiando così di dare un vantaggio a Klopp sulla formazione che Inzaghi intende schierare. Un 11 che a quanto pare non vedrà il cileno tra i protagonisti, almeno dal 1?. Sanchez non è nuovo a questo genere di storie instagram. In passato, dopo una panchina, pubblicò una Lamborghini in disuso con il testo “puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non brillerai”. FOTO Il leone si sta addormentando o si sta svegliando? @Alexis Sanchez, speriamo sia la seconda amigo. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’immagine di une la scritta neanche troppo misteriosa “zzzz”., o meglio in panchina. Alexissul campo fa faville, ma sui– a poche ore da– ne combina un’altra, rischiando così di dare un vantaggio a Klopp sulla formazione che Inzaghi intende schierare. Un 11 che a quanto pare non vedrà il cileno tra i protagonisti, almeno dal 1?.non è nuovo a questo genere di storie instagram. In passato, dopo una panchina, pubblicò una Lamborghini in disuso con il testo “puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non brillerai”.Ilsi sta addormentando o si sta svegliando? @Alexis, speriamo sia la seconda amigo. ...

