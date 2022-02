Gli 86 giorni di Antognoni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) Era il 22 Novembre del 1981 quando il cuore del capitano viola si era fermato per 25, lunghissimi, secondi. Un tremendo scontro di gioco con il portiere del Genoa Martina, le mani tra i capelli del capitano ligure Onofri, la corsa in campo del medico dei grifoni Gatto e del massaggiatore Raveggi. E poi, il giorno successivo, la decisione di operare il calciatore. Il professor Mennonna aveva tentato di ridurre l’ematoma, dopo un intervento durato più di due ore e mezza. Il 2 Dicembre, finalmente, Antognoni aveva lasciato la clinica, ritornando a quella normalità che lo avrebbe poi ricondotto verso il tanto amato calcio giocato. L’ok definitivo era arrivato soltanto l’11 Febbraio, grazie al nullaosta dello stesso Mennonna e di Anselmi. Si arrivò così a quel 16 Febbraio del 1982, ore 15.00. Al centro d’allenamento della Fiorentina, la ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) Era il 22 Novembre del 1981 quando il cuore del capitano viola si era fermato per 25, lunghissimi, secondi. Un tremendo scontro di gioco con il portiere del Genoa Martina, le mani tra i capelli del capitano ligure Onofri, la corsa in campo del medico dei grifoni Gatto e del massaggiatore Raveggi. E poi, il giorno successivo, la decisione di operare il calciatore. Il professor Mennonna aveva tentato di ridurre l’ematoma, dopo un intervento durato più di due ore e mezza. Il 2 Dicembre, finalmente,aveva lasciato la clinica, ritornando a quella normalità che lo avrebbe poi ricondotto verso il tanto amato calcio giocato. L’ok definitivo era arrivato soltanto l’11 Febbraio, grazie al nullaosta dello stesso Mennonna e di Anselmi. Si arrivò così a quel 16 Febbraio del 1982, ore 15.00. Al centro d’allenamento della Fiorentina, la ...

