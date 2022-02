Giulia Salemi fa un pronostico sul vincitore del GF Vip e parla di Soleil e Paola Di Benedetto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giulia Salemi, ospite di Casa Chi, ha parlato di pregi e difetti di Pierpaolo Pretelli, ha svelato di avere uno spiccato senso materno ed ha detto la sua sul possibile vincitore del Grande Fratello Vip. “Pregi e difetti di Pierpaolo?”, parla Giulia Salemi L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato delle coppie nate nella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 16 febbraio 2022), ospite di Casa Chi, hato di pregi e difetti di Pierpaolo Pretelli, ha svelato di avere uno spiccato senso materno ed ha detto la sua sul possibiledel Grande Fratello Vip. “Pregi e difetti di Pierpaolo?”,L’ex concorrente del Grande Fratello Vip hato delle coppie nate nella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : Fan dei #prelemi, lo sapevate? Giulia Salemi ha acquistato casa nuova. Scopriamo insieme dove vive una delle influe… - fanpage : Il romantico #SanValentino di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi da Alessandro Borghese #PRELEMI - MediasetTgcom24 : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli allargano la famiglia: arriva Prince Valiant #pierpaolo #pier #prelemi… - bottinochiara_ : il fatto che Giulia Salemi non risponda o risponda in modo educato a certe cattiverie dovrebbe solo farvi sentire d… - rebirthjourney : RT @alessandra1434: Ricordo che Giulia salemi fu squalificata xké la madre gli aveva riportato cose da fuori... Ma in questo Gf nn c'è ris… -