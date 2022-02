Doc-nelle tue mani | anticipazioni 17 febbraio | tutto l' ospedale contro Fanti

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Doc-tuetorna in onda il 17su Rai1 come sempre in prima serata. In questa puntata vedremo due nuovi episodi intitolati rispettivamente Streghe e Padri. Leci dicono che Andreadovrà fare i conti con l'avversione dell'interonel momento in cui deciderà di curare una madre detenuta ed accusata di aver cercato di uccidere sua figlia. Nel frattempo, Damiano farà scoperte compromettenti sullo staff di Andrea mentre Gabriel si preparerà a partire. Intanto, il rapporto tra Andrea e sua figlia Carolina sarà sempre più compromesso ed infine, Caruso tenderà una mano a Damiano, ma gli chiederà unapartita. Doc-tue2,17: ...

Doc-Nelle tue mani 2 anticipazioni, Alice Arcuri svela cos'è accaduto sul set con Pierpaolo Spollon e Matilde Gioli Domani sera andrà in onda la quinta puntata di Doc-Nelle tue mani 2 e i ...
Domani sera, 17 febbraio, in prima serata su Rai1 andrà in onda una nuova puntata di "Doc- Nelle tue mani", il medical drama con protagonista Luca Argentero che ha conquistato milioni di italiani.