Covid: Ue, in dicembre mortalità in eccesso al scende al 23% (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bruxelles, 16 feb. (Adnkronos) - La mortalità in eccesso nell'Ue è aumentata nell'autunno del 2021, raggiungendo un picco del 26% in novembre e chiudendo l'anno al 23% in dicembre, in calo ma sempre alta. L'indicatore, che misura il numero di decessi eccedenti la media dei medesimi intervalli temporali nel periodo 2016-2019, prima della pandemia di Covid-19, aveva toccato il 6% a luglio, risalendo poi al 9% in agosto, al 13% in settembre e al 18% in ottobre. La situazione in dicembre è stata molto diversa a seconda degli Stati membri: la Svezia, Paese che non ha mai fatto un lockdown ma che è più grande dell'Italia e che conta un sesto degli abitanti, ha avuto una mortalità in eccesso del 4%; la Finlandia e l'Italia del 5%. Per contro, la Slovacchia ha registrato una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bruxelles, 16 feb. (Adnkronos) - Lainnell'Ue è aumentata nell'autunno del 2021, raggiungendo un picco del 26% in novembre e chiudendo l'anno al 23% in, in calo ma sempre alta. L'indicatore, che misura il numero di decessi eccedenti la media dei medesimi intervalli temporali nel periodo 2016-2019, prima della pandemia di-19, aveva toccato il 6% a luglio, risalendo poi al 9% in agosto, al 13% in settembre e al 18% in ottobre. La situazione inè stata molto diversa a seconda degli Stati membri: la Svezia, Paese che non ha mai fatto un lockdown ma che è più grande dell'Italia e che conta un sesto degli abitanti, ha avuto unaindel 4%; la Finlandia e l'Italia del 5%. Per contro, la Slovacchia ha registrato una ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Ue, in dicembre mortalità in eccesso al scende al 23% - - EduardNugetV : RT @maiameraime: L'ONS - Office for National Statistics UK ha pubblicato, a seguito di FOI (o accesso civico generalizzato) quanti morti di… - annac82 : RT @milhouse1975: @barbarab1974 Mi reco all'hub vaccinale con le analisi che confermano la presenza di anticorpi >2500 il medico vaccinator… - Rossana_Capo : dire che Djokovic non avesse alcuna intenzione di sacrificare niente, anzi: ha provato ad entrare in Australia con… - AntaniCardani : RT @maiameraime: L'ONS - Office for National Statistics UK ha pubblicato, a seguito di FOI (o accesso civico generalizzato) quanti morti di… -