Ciclismo | Toon Aerts positivo al Letrozolo | “Ho sempre combattuto contro il doping”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il ciclocrossista belga, tre volte sul podio negli ultimi quattro Campionati del Mondo della disciplina, è risultatoaldopo un test antieffettuato lo scorso 19 gennaio. La sostanza, rintracciata nelle urine, è inserita nell’elenco degli elementi proibiti seppur serva di base a trattare pazienti con il cancro. Si attendono leanalisi per dimostrare l’effettiva colpevolezza del corridore, che ha subito preso le distanze da quanto emerso: “Sono ancora all’oscuro di come questo possa essere successo – dichiara il ventottenne a Sporza – Non avevo mai sentito parlare di questo prodotto. Non so come possa essere comparso nel mio corpo. Sonostato contrario ad ogni forma di, chi mi conosce lo sa”. Si ...