Bologna, contro lo Spezia scatta l'ora di Aebischer (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Bologna deve uscire dalla crisi e contro lo Spezia Mhijalovic utilizza la carta Aebischer vista la squalifica di Svanberg Nel weekend arriva una partita fondamentale per il Bologna di Mihajlovic contro lo Spezia. Serve una vittoria per uscire dalla crisi di questo inizio 2022. Non ci sarà lo squalificato Svanberg e allora ecco che il tecnico dei felsinei è pronto a lanciare Aebischer, acquisto del mercato invernale, da titolare. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

