Bayern in svantaggio | Salisburgo avanti | il gol è di Adamu VIDEO

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Avvio di gara a sorpresa al Salzburg Stadion perMonaco, andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di casa è passata in vantaggio a sorpresa con un gol di, che pochi minuti prima aveva preso il posto di Okafor, costretto ad uscire per un problema fisico. Aaronson con un tocco di punta ha liberato al tiroche col destro non ha lasciato scampo ad Ulreich. SportFace.

