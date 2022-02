Atp Marsiglia 2022: programma, orari ed ordine di gioco giovedì 17 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Marsiglia 2022 per la giornata di giovedì 17 febbraio. Esordio per Stefanos Tsitsipas e Felix Auger-Aliassime, recenti finalista a Rotterdam e già al secondo turno in virtù di un bye. I loro avversari saranno due francesi, vale a dire rispettivamente Gaston e Tsonga. In campo anche Pouille, Herbert ed i qualificati Machac e Safiullin. Di seguito il programma completo. COURT CENTRAL Dalle ore 12:00 – Match di doppio Non prima delle ore 14:00: (9) Bonzi vs Herbert A seguire: (3) Auger-Aliassime vs (WC) Tsonga Non prima delle ore 19:00: (1) Tsitsipas vs Gaston A seguire: (WC) Pouille vs Albot COURT 1 Dalle ore 14:30: (Q) Machac vs (Q) Safiullin SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il, glie l’didel torneo Atp diper la giornata di17. Esordio per Stefanos Tsitsipas e Felix Auger-Aliassime, recenti finalista a Rotterdam e già al secondo turno in virtù di un bye. I loro avversari saranno due francesi, vale a dire rispettivamente Gaston e Tsonga. In campo anche Pouille, Herbert ed i qualificati Machac e Safiullin. Di seguito ilcompleto. COURT CENTRAL Dalle ore 12:00 – Match di doppio Non prima delle ore 14:00: (9) Bonzi vs Herbert A seguire: (3) Auger-Aliassime vs (WC) Tsonga Non prima delle ore 19:00: (1) Tsitsipas vs Gaston A seguire: (WC) Pouille vs Albot COURT 1 Dalle ore 14:30: (Q) Machac vs (Q) Safiullin SportFace.

