Antonella Clerici si lamenta in diretta della troppa pubblicità nel suo programma

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)ieri nel primo pomeriggio, durante È Sempre Mezzogiorno, ha fatto quello che teoricamente nessun conduttore prima d’ora aveva mai osato fare:rsiall’interno del proprio. Generalmente piùc’è in unpiù ilstesso significa che ha successo. Difficilmente qualcuno sgomiterebbe per inserire un proprio prodotto all’interno di uno show che nessuno guarda. Eppure questo non è granché piaciuto alla conduttrice che, all’ennesimo annuncio di reclame, ha sbottato: “Non vorrei essere un raccoglitore di, vorrei fare anche la trasmissione“.contro il carico di...

filo_78 : @Musso___ @valy_s Spesso ospite da Antonella Clerici a La prova del cuoco su Rai1. Non serve aggiungere altro direi. - soloversacexme : RT @see_lallero: Antonella Clerici contro il carico di pubblicità al rientro da un blocco: 'Non vorrei essere un raccoglitore di pubblicità… - Stegosauro : Gessica è un po' l'Antonella Clerici della Lidl. #PrimoAppuntamento - ilgiornale : Al termine dell'ennesima pausa pubblicitaria la conduttrice è sbottata, polemizzando apertamente con i vertici di r…

E' sempre mezzogiorno,sbotta in diretta: 'C'è troppa pubblicità'è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate dal pubblico a casa, soprattutto per via della sua schiettezza e ...Troppa pubblicità esi arrabbia a È sempre mezzogiorno : la conduttrice del programma di Rai1, che ha un rapporto molto schietto con il suo pubblico, dopo l'ennesimo break pubblicitario si è lamentata ...Ora basta”, Antonella Clerici si sfoga in diretta: il motivo è grave. Il programma va bene, nella sua fascia oraria è il più visto in Italia e batte sempre la concorrenza, a cominciare da Forum.Nessuno se lo poteva aspettare, eppure la conduttrice si è lasciata andare ad un clamoroso sfogo in diretta che non è passato inosservato. Tutto è successo durante la diretta di E’ sempre mezzogiorno, ...