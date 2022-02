Antonangelo Lecca | scomparso e trovato morto | la notizia choc sulla moglie

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Barrali, il ritrovamento del corpo di. Prima la scomparsa, avvenuta a gennaio, poi nessuna traccia del 56enne fino al 10 gennaio, quando il suo cadavere è statonel torrente in località Bau Mannu, al Sud della Sandegna In un primo momento, gli inquirenti hanno ipotizzato si potesse trattare di un incidente, mentre oggi iscritta nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio è ladella vittima, la 64enne Floriana Cojana. Come anticipato dall’Unione Sarda, non appena aperto il fascicolo sul caso, è stata la pm Dianaad aver preso la decisione di assegnare le indagini al Nucleo investigativo dei Carabinieri di Cagliari. Una volta eseguite le dovute perquisizioni e sentito i testimoni, ladella vittima ha nominato come avvocato ...

E' indagata per omicidio in concorso la moglie di, il pastore 56enne di Barrali che era scomparso di casa il 31 dicembre scorso. L'uomo era stato trovato morto il 10 gennaio vicino a un torrente nelle campagne del paese del sud ...iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio la 64enne Floriana Cojana, cagliaritana ma da tempo resistente a Barrali, moglie di, il 56enne scomparso ai primi dell'anno e ritrovato privo di vita il 10 gennaio scorso in un torrente in località Bau Mannu, sempre nel piccolo comune del Sud Sardegna. Dopo l'...Svolta nelle indagini sulla morte di Antonangelo Lecca, il 56enne scomparso e trovato privo di vita una decina di giorni dopo in un torrente a Barrali (Sud Sardegna). La moglie, la 64enne Floriana ...Il corpo dell’uomo rinvenuto in un torrente CAGLIARI È iscritta nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio la 64enne Floriana Cojana, cagliaritana ma da tempo resistente a Barrali, moglie ...