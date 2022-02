Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2022 ore 11:30 (Di martedì 15 febbraio 2022) Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENGIAZLE EST PERCORRENDO VIA NOMENTANA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A TOR LUPARA TRA VIA PRIMO MAGGIO E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO IN VIA CASSIA, TRAFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA PROVINCIALE SACROFANO- CASSIA SI STA IN CODA A SACROFANO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 febbraio 2022)DEL 15 FEBBRAIOORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENGIAZLE EST PERCORRENDO VIA NOMENTANA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A TOR LUPARA TRA VIA PRIMO MAGGIO E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO IN VIA CASSIA, TRAFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA PROVINCIALE SACROFANO- CASSIA SI STA IN CODA A SACROFANO ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via dei Caduti per la Resistenza (Pontina-Eroi di Cefalonia) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico congestionato via Nomentana (viale XXI Aprile-corso Trieste) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico congestionato Cassia (Trionfale-Grottarossa) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via di Casal del Marmo (Codogno-Stazione di Ottavia) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via di Boccea (Pantan Monastero-Selva Candida) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Piazza Sant'Agostino, Tringali propone panchine e fioriere, ma i commercianti vogliono il parcheggio Nel corso dell'incontro sono state ancora una volta affrontate le problematiche della viabilità e ... dirottate in via Tasso prima ed in via Canali poi per poter raggiungere la via Roma. Proposta ...

Gomierato al sindaco Marcon: "È prioritario realizzare le bretelle per la Pedemontana" ... in veste di vicepresidente dell' Unione Province Italiane , sia sceso a Roma per incontrare il ... a sud della Pedemontana, il traffico e l'inquinamento si stanno scaricando sulla viabilità locale, che ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2022 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Nel corso dell'incontro sono state ancora una volta affrontate le problematiche dellae ... dirottate in via Tasso prima ed in via Canali poi per poter raggiungere la via. Proposta ...... in veste di vicepresidente dell' Unione Province Italiane , sia sceso aper incontrare il ... a sud della Pedemontana, il traffico e l'inquinamento si stanno scaricando sullalocale, che ...