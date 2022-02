Università, per Medicina il 10% di posti in più per entrare in facoltà (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb – Si potrà entrare più facilmente all’Università di Medicina, come rende noto l’Ansa circa le decisioni della Commissione Istruzione. Università di Medicina, come cambiano i test d’ingresso L’Università di Medicina, tradizionalmente a numero chiuso, avrà quindi più posti ai test di ingresso, grazie al cambiamento del meccanismo di selezione dei candidati anche in altrri corsi di laurea ad accesso limitato. Il procedimento inizierà già nel 2022, prima di avere un’ulteriore espansione nel 2023. La Commissione Istruzione alla Camera ha preso quindi una decisione “per garantire un incremento congruo, pari o superiore al 10 per cento del numero delle ammissioni ai corsi a Medicina”. E questo porterebbe il numero di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb – Si potràpiù facilmente all’di, come rende noto l’Ansa circa le decisioni della Commissione Istruzione.di, come cambiano i test d’ingresso L’di, tradizionalmente a numero chiuso, avrà quindi piùai test di ingresso, grazie al cambiamento del meccanismo di selezione dei candidati anche in altrri corsi di laurea ad accesso limitato. Il procedimento inizierà già nel 2022, prima di avere un’ulteriore espansione nel 2023. La Commissione Istruzione alla Camera ha preso quindi una decisione “per garantire un incremento congruo, pari o superiore al 10 per cento del numero delle ammissioni ai corsi a”. E questo porterebbe il numero di ...

