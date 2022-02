Advertising

Fantacalcio : UFFICIALE - Davide Nicola è il nuovo allenatore della Salernitana - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Davide Nicola è il nuovo allenatore della Salernitana ???? - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Salernitana, ufficiale: Davide #Nicola è il nuovo allenatore - sportface2016 : #Salernitana, ufficiale: Davide #Nicola è il nuovo allenatore - calciomercatogp : UFFICIALE Davide Nicola è il nuovo allenatore della Salernitana #nicola #davidenicola #salernitana… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Davide

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Salernitana ha ufficializzato l'arrivo in panchina diNicola Attraverso una nota, la Salernitana ha annunciato l'arrivo in panchina diNicola, che prende il posto di Colantuono esonerato proprio questa mattina. IL COMUNICATO - "L'...Già era stato fatto fuori, metaforicamente parlando, il fratello di Simone:Di Stefano . Il ... Apertamente No vax e No Green pass, il primo post, Di Stefano, l'ha pubblicato su Twitter,...Davide Nicola è il nuovo allenatore della Salernitana. Dopo l'accordo raggiunto nella notte, l'ex tecnico del Torino è atterrato questa mattina, poco prima delle 12, all'aeroporto di Napoli, e si è ...Con una breve nota ufficiale la Salernitana comunica che Nicola è il nuovo allenatore, dopo l’esonero di Stefano Colantuono. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig.