Ucraina, Scholz parla di “sicurezza comune”, Putin frena: “Non vogliamo la guerra” (video) (Di martedì 15 febbraio 2022) Se a rappresentare l’Italia nella crisi tra Russia e Ucraina sarà Luigi Di Maio e non il premier Mario Draghi, la Germania ha fatto al scelta opposta. È infatti il cancelliere Olaf Scholz in persona a tenere i colloqui sperando riescano ad aprire uno spiraglio di intesa: ieri a Kiev, oggi a Mosca. Al Cremlino, il successore di Angela Merkel si è intrattenuto per oltre tre ore con Vladimir Putin. Come sempre in questi caso, le parole chiave vanno ricercate più nel non-detto che in quelle pronunciate. È il caso di Putin: «Non accetteremo mai l’allargamento della Nato fino ai nostri confini, è una minaccia che noi percepiamo chiaramente». Per poi aggiungere: «Le risposte dell’Alleanza sulla sicurezza finora non soddisfano le nostre richieste, ma ci sono dei ragionamenti che possono essere portati ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 febbraio 2022) Se a rappresentare l’Italia nella crisi tra Russia esarà Luigi Di Maio e non il premier Mario Draghi, la Germania ha fatto al scelta opposta. È infatti il cancelliere Olafin persona a tenere i colloqui sperando riescano ad aprire uno spiraglio di intesa: ieri a Kiev, oggi a Mosca. Al Cremlino, il successore di Angela Merkel si è intrattenuto per oltre tre ore con Vladimir. Come sempre in questi caso, le parole chiave vanno ricercate più nel non-detto che in quelle pronunciate. È il caso di: «Non accetteremo mai l’allargamento della Nato fino ai nostri confini, è una minaccia che noi percepiamo chiaramente». Per poi aggiungere: «Le risposte dell’Alleanza sullafinora non soddisfano le nostre richieste, ma ci sono dei ragionamenti che possono essere portati ...

