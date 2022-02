Super Green Pass, da oggi 15 febbraio obbligo per i 50enni (Di martedì 15 febbraio 2022) sul posto di lavoro. L’obbligo è valido fino al 15 giugno A partire da oggi, martedì 15 febbraio, scatta in tutta Italia l’obbligo di Super Green Pass sul posto di lavoro per gli over 50. Il governatore della Liguria Giovanni Toti, a tal proposito ha detto: “Si tratta di una scelta che abbiamo condiviso in pieno, dato che da parte nostra si è sempre sostenuto la necessità di introdurre l’obbligo del vaccino anti Covid, soprattutto per determinate categorie o fasce di età”. E sulla situazione nella sua Regione ha detto: “In Liguria a oggi risultano circa 68mila over 50 non vaccinati. Ovviamente solo una parte di questi è in età lavorativa, e tra questi c’è chi ha contratto il Covid ed è guarito, ed è quindi in possesso del ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 febbraio 2022) sul posto di lavoro. L’è valido fino al 15 giugno A partire da, martedì 15, scatta in tutta Italia l’disul posto di lavoro per gli over 50. Il governatore della Liguria Giovanni Toti, a tal proposito ha detto: “Si tratta di una scelta che abbiamo condiviso in pieno, dato che da parte nostra si è sempre sostenuto la necessità di introdurre l’del vaccino anti Covid, soprattutto per determinate categorie o fasce di età”. E sulla situazione nella sua Regione ha detto: “In Liguria arisultano circa 68mila over 50 non vaccinati. Ovviamente solo una parte di questi è in età lavorativa, e tra questi c’è chi ha contratto il Covid ed è guarito, ed è quindi in possesso del ...

