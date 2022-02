Sci alpino, pettorale Giuliano Razzoli e a che ora parte in slalom: programma preciso, tv, streaming (Di martedì 15 febbraio 2022) Il nono titolo dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 verrà messo in palio domani, mercoledì 16 febbraio: alle 03.15 ora italiana si disputerà la prima manche dello slalom speciale maschile e Giuliano Razzoli proverà a salire sul podio. Lo farà indossando il pettorale 18: dato che i primi 15 atleti partiranno ogni 1’30”, e quelli tra il 16 ed il 22 ogni 1’20”, ma dopo il numero 15 ci sarà un break TV di 4?, l’azzurro prenderà il via, al netto di eventuali interruzioni, alle ore 03.42:40 italiane. La seconda manche sarà in programma alle 06.45 ora italiana. Lo slalom speciale maschile dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sarà trasmesso in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed in streaming in ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Il nono titolo dello sciai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 verrà messo in palio domani, mercoledì 16 febbraio: alle 03.15 ora italiana si disputerà la prima manche dellospeciale maschile eproverà a salire sul podio. Lo farà indossando il18: dato che i primi 15 atleti partiranno ogni 1’30”, e quelli tra il 16 ed il 22 ogni 1’20”, ma dopo il numero 15 ci sarà un break TV di 4?, l’azzurro prenderà il via, al netto di eventuali interruzioni, alle ore 03.42:40 italiane. La seconda manche sarà inalle 06.45 ora italiana. Lospeciale maschile dello scialle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sarà trasmesso in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed inin ...

Coninews : Un'impresa di portata storica. ??? A #Beijing2022 lo sci alpino italiano riporta dopo 20 anni due atlete sul podio… - Eurosport_IT : Fotolibro dallo Sci Alpino ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - FBlanconegro : RT @GiovanniToti: Impossibile? Per Sofia #Goggia non esiste! A 23 giorni dall’infortunio di Cortina, Sofia conquista un argento che vale or… - infoitsport : Sci alpino, Alex Vinatzer: 'Pista da attaccare. Da vedere come sarà la tracciatura degli austriaci' -