Roma: Zingaretti, 'Regione presenterà legge per dare più poteri al sindaco' (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb (Adnkronos) - "La Regione Lazio presenterà una legge regionale di devoluzione dei poteri a Roma. Una legge di grande semplificazione sull'urbanistica, per esempio. C'è un pacchetto di cose per cui noi vogliamo fare la nostra parte non solo per Roma ma anche per i comuni capoluogo". Lo ha detto Nicola Zingaretti al sito del Messaggero. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022), 15 feb (Adnkronos) - "LaLaziounaregionale di devoluzione dei. Unadi grande semplificazione sull'urbanistica, per esempio. C'è un pacchetto di cose per cui noi vogliamo fare la nostra parte non solo perma anche per i comuni capoluogo". Lo ha detto Nicolaal sito del Messaggero.

Advertising

TV7Benevento : Roma: Zingaretti, 'avanti per trasformare rifiuti da problema a risorsa' - - TV7Benevento : Covid: Zingaretti, 'pronti per vaccino Novavax, appena arriva aprono gli hub' - - brina_77 : Zingaretti annuncia il piano per la nuova sanità territoriale: «A Roma sessanta Case di comunità». - TV7Benevento : Lazio: Zingaretti, 'per la Sanità cambierà tutto, in arrivo 60 case e 10 ospedali di comunità' -… - TV7Benevento : Covid: Zingaretti, 'la fase sanitaria è vinta, ora è un'altra fase' - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Zingaretti Lazio: Zingaretti, 'primarie e campo largo, nostra comunità si aspetta questo' Roma, 15 feb " "Adesso dobbiamo governare bene, abbiamo un altro anno e mezzo per fare bene, questa ... Lo ha detto Nicola Zingaretti a Controcampo, i colloqui con i leader politici del direttore del '...

Zingaretti cambia marcia: "Ora preoccupiamoci del lavoro" - La nuova fase A margine di un evento al Campus Bio - Medico a Roma, Nicola Zingaretti ha detto: " Sul fronte del Covid è cambiato tutto rispetto a due anni fa. Chi è vaccinato con terza dose, il ...

Roma: Zingaretti, 'avanti per trasformare rifiuti da problema a risorsa' Il Sannio Quotidiano Roma: Zingaretti, 'Regione presenterà legge per dare più poteri al sindaco' Una legge di grande semplificazione sull'urbanistica, per esempio. C'è un pacchetto di cose per cui noi vogliamo fare la nostra parte non solo per Roma ma anche per i comuni capoluogo". Lo ha detto ...

Roma: Zingaretti, ‘avanti per trasformare rifiuti da problema a risorsa’ Lo ha detto Nicola Zingaretti al sito del Messaggero, a proposito dell’emergenza rifiuti a Roma.

, 15 feb " "Adesso dobbiamo governare bene, abbiamo un altro anno e mezzo per fare bene, questa ... Lo ha detto Nicolaa Controcampo, i colloqui con i leader politici del direttore del '...La nuova fase A margine di un evento al Campus Bio - Medico a, Nicolaha detto: " Sul fronte del Covid è cambiato tutto rispetto a due anni fa. Chi è vaccinato con terza dose, il ...Una legge di grande semplificazione sull'urbanistica, per esempio. C'è un pacchetto di cose per cui noi vogliamo fare la nostra parte non solo per Roma ma anche per i comuni capoluogo". Lo ha detto ...Lo ha detto Nicola Zingaretti al sito del Messaggero, a proposito dell’emergenza rifiuti a Roma.