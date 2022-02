Roma | incendio all' Appio Latino | morto un uomo di 66 anni

Advertising

infoitinterno : Roma, incendio nell'appartamento: morto intossicato un 66enne - infoitinterno : Roma: incendio in appartamento, morto anziano - infoitinterno : Roma, incendio all'Appio Latino: muore donna di 70 anni intossicata dal fumo - infoitinterno : Roma, incendio in casa a Tor Sapienza: le fiamme avvolgono l'appartamento - CasilinaNews : Altro incendio a Roma stamattina: cinque persone intossicate a Tor Sapienza -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incendio

Saranno i carabinieri della stazioneTuscolana a indagare sull'di questa mattina in via Michele Amari in cui ha perso la vita un uomo di 66 anni. Dalle indagini dovrà emergere se l'...Mattinata di fuoco nella Capitale. Prima il terribilein zona Appio Latino, in via M. Amari 48, dove intorno alle 7.50 un uomo di 65 anni ha perso tragicamente la vita, poi ancora fiamme, ma questa volta al terzo piano di un appartamento in via ...Roma, 15 febbraio 2022 – Fiamme e fumo a Tor Sapienza per un incendio scoppiato questa mattina 15 febbraio in un appartamento al terzo piano, di un condominio in via degli Armenti, all'altezza ...Sul posto era presente anche il personale del 118. Saranno i carabinieri della stazione Roma Tuscolana a indagare sull'incendio di questa mattina in via Michele Amari in cui ha perso la vita un uomo ...