Rifiuti a Roma, Luisa Ranieri contro il cognato Nicola Zingaretti e Roberto Gualtieri: “Vedo solo spazzatura” (Di martedì 15 febbraio 2022) Rifiuti a Roma, Luisa Ranieri: l’attrice attraverso un video su Instagram ha criticato indirettamente la politica capitolina sulla cattiva gestione della spazzatura. Al video sono seguiti anche commenti politici. Rifiuti a Roma, Luisa Ranieri: “Vedo solo spazzatura” Domenica 13 febbraio di pomeriggio, passeggiando nel centro di Roma, l’attrice Luisa Ranieri ha pubblicato un video sul suo profilo per mostrare lo stato in cui versano le strade della Capitale: piene zeppe di spazzatura. La critica era sicuramente rivolta al sindaco Roberto Gualtieri, inoltre l’artista è sia la moglie di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 febbraio 2022): l’attrice attraverso un video su Instagram ha criticato indirettamente la politica capitolina sulla cattiva gestione della. Al video sono seguiti anche commenti politici.: “” Domenica 13 febbraio di pomeriggio, passeggiando nel centro di, l’attriceha pubblicato un video sul suo profilo per mostrare lo stato in cui versano le strade della Capitale: piene zeppe di. La critica era sicuramente rivolta al sindaco, inoltre l’artista è sia la moglie di ...

Advertising

fattoquotidiano : Ordinario degrado a Roma: così si scaricano i rifiuti ingombranti in strada. Il ruolo delle associazioni a supporto… - AA31192Patriota : RT @tempoweb: #Roma butta via altri soldi dei cittadini per i #cassonetti: #Gualtieri chiede 300 milioni per i bidoni intelligenti #rifiuti… - GianluigiCaval2 : @arancio63 @romatoday Accadeva più con i 5stelle il trasferimento dei rifiuti all'estero. La Giunta Gualtieri - com… - tempoweb : #Roma butta via altri soldi dei cittadini per i #cassonetti: #Gualtieri chiede 300 milioni per i bidoni intelligent… - eliodemaria : Senza citare ritardi per la Tav (Toninelli:'che ci andiamo a fare a Lione?') , per la condotta del gas da oriente,p… -