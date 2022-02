Referendum Giustizia, Salvini: “Centrodestra spaccato sui quesiti? Noi costruiamo, saranno i cittadini a scegliere” (Di martedì 15 febbraio 2022) Già deflagrato dopo la partita del Quirinale, in casa Centrodestra i Referendum sulla Giustizia rischiano di aprire un nuovo fronte, con Giorgia Meloni e il suo partito, Fratelli d’Italia, che si sono smarcati dalla Lega, per la contrarietà sui quesiti relativi all’abrogazione della legge Severino (con il rientro in Parlamento dei politici condannati) e sul depotenziamento della custodia cautelare. Nel giorno dell’esame da parte della Corte costituzionale, che dovrà decidere sull’ammissibilità dei quesiti (così come anche su quelli su eutanasia legale e cannabis, ndr) è stato lo stesso Matteo Salvini a rinviare lo scontro: “Centrodestra spaccato sui quesiti? Noi costruiamo, uniamo e offriamo i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Già deflagrato dopo la partita del Quirinale, in casasullarischiano di aprire un nuovo fronte, con Giorgia Meloni e il suo partito, Fratelli d’Italia, che si sono smarcati dalla Lega, per la contrarietà suirelativi all’abrogazione della legge Severino (con il rientro in Parlamento dei politici condannati) e sul depotenziamento della custodia cautelare. Nel giorno dell’esame da parte della Corte costituzionale, che dovrà decidere sull’ammissibilità dei(così come anche su quelli su eutanasia legale e cannabis, ndr) è stato lo stesso Matteoa rinviare lo scontro: “sui? Noi, uniamo e offriamo i ...

