Putin? Questa volta l'Europa è pronta (Di martedì 15 febbraio 2022) La forza di Vladimir Putin è quella di trasformare ogni sua offensiva, diplomatica o militare, in qualcosa di simile a uno specchio strategico utile a riflettere le debolezze degli avversari. Anche Questa volta, lo schieramento degli oltre centomila soldati russi al confine ucraino, seguito dalle simmetriche esercitazioni nel Mar Nero di trenta navi da guerra, ha contribuito ad attivare in modo traumatico e repentino uno stress test sulle difese se non dell'occidente quantomeno dell'Europa, oltre che della Nato. Il fatto che Putin abbia scelto di arrivare con nonchalance a un passo dal confine dell'Ucraina, lasciando intendere di essere pronto a un'operazione militare da Odessa fino a Kharkiv, che la Russia cercò già di conquistare nel 2014, potrebbe essere considerato come un primo elemento ...

