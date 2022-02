Piatek alla Vlahovic La Fiorentina si rialza (Di martedì 15 febbraio 2022) spezia 1 Fiorentina 2 Primo tempo: 0 - 1 SPEZIA : Provedel 6; Amian 6, Erlic 6, Nikolaou 6.5, Reca 5.5; Kiwior 6, Sala 5.5 ; Verde 6.5, Maggiore 6 , Gyasi 5 ; Manaj 5.5 . All. Thiago Motta 6. ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) spezia 12 Primo tempo: 0 - 1 SPEZIA : Provedel 6; Amian 6, Erlic 6, Nikolaou 6.5, Reca 5.5; Kiwior 6, Sala 5.5 ; Verde 6.5, Maggiore 6 , Gyasi 5 ; Manaj 5.5 . All. Thiago Motta 6. ...

Advertising

MarcoCoppa : RT @ChiamarsiBomber: 4 gol in 3 partite e rotti, e ritorno alla rete in #SerieATIM dopo 799 giorni. È tornato a sparare. #Piatek #Fiorentin… - valle_paolo : RT @cmdotcom: #Fiorentina, #Italiano risponde alla contestazione: 'Non son come vogliono farmi passare, ma ho fatto un errore' https://t.co… - furgeTX : RT @p__antonio: Arthur Cabral in 15 minuti di gioco ha spiegato a Piatek il gioco dell’attaccante spalle alla porta, legando anche bene i r… - firenzeviola_it : CARATTERE E CUORE, LA FIORENTINA RIPARTE ANCHE IN CAMPIONATO ALLA CACCIA DELL’EUROPA. SERATA COMPLICATA DAGLI ERROR… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Fiorentina, #Italiano risponde alla contestazione: 'Non son come vogliono farmi passare, ma ho fatto un errore' https://t.co… -