Partite 26esima giornata Serie A 2021 22 | chi gioca | orari | date | calendario e formazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo la fine del 25esimo turno di campionato, le squadre di calcio diA sono pronte a scendere in campo per la, che prenderà il via il prossimo 18 febbraio. Ma chi giocherà? E quali sono le? In quest’articolo troverete tutte le inutili e ilcompleto per non farsi trovare impreparati sullo sport.A: chivenerdì 18 febbraio,o e dove vederla Ladi campionato diA prenderà il via venerdì 18 febbraio e ad aprire il turno sarà il derby della Mole, quello tra Juventus e Torino, che si disputerà alle 20.45 e sarà visibile su ...