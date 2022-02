Nauticsud, una partenza record: nel primo week-end dopo l’apertura +25% di visitatori rispetto al 2020 (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Nauticsud segna un ulteriore record. dopo aver inaugurato la stagione fieristica 2022, con la ripartenza delle fiere alla Mostra d’Oltremare di Napoli, registra anche una crescita di presenze e di affari nel primo weekend di apertura. L’evento, organizzato dall’ente MdO in collaborazione con Afina, ha accolto oltre 200 espositori e circa 700 imbarcazioni. “Siamo ripartiti nel migliore dei modi – afferma soddisfatto Remo Minopoli, presidente della Mostra d’Oltremare – con il ritorno di una fiera che rappresenta uno dei comparti produttivi, quello della nautica, migliori d’Italia. L’attesa e la voglia del pubblico è stata premiata con una esposizione di alto livello che ha registrato nel primo weekend, nel confronto con l’ultima edizione svolta nel ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilsegna un ulterioreaver inaugurato la stagione fieristica 2022, con la ridelle fiere alla Mostra d’Oltremare di Napoli, registra anche una crescita di presenze e di affari nelend di apertura. L’evento, organizzato dall’ente MdO in collaborazione con Afina, ha accolto oltre 200 espositori e circa 700 imbarcazioni. “Siamo ripartiti nel migliore dei modi – afferma soddisfatto Remo Minopoli, presidente della Mostra d’Oltremare – con il ritorno di una fiera che rappresenta uno dei comparti produttivi, quello della nautica, migliori d’Italia. L’attesa e la voglia del pubblico è stata premiata con una esposizione di alto livello che ha registrato nelend, nel confronto con l’ultima edizione svolta nel ...

