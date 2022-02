LIVE – Pechino 2022, combinata nordica maschile: aggiornamento in DIRETTA (Di martedì 15 febbraio 2022) La DIRETTA testuale della gara dal trampolino lungo combinata nordica ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Al Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center di Zhangjiakou si comincia alle ore 9 italiane con il salto dal large hill, seguito alle ore 12 italiane da 10km di sci di fondo. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL PROGRAMMA COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNA LA DIRETTA 11:30 – Partiti! Riiber ha un vantaggio di 0:44 da amministrare su Ilves e Yamamoto. 11:25 – Bentornati amiche ed amici di Sportface.it e benvenuti alla prova di fondo della gara dal trampolino lungo di combinata nordica ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. 09:51 – ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Latestuale della gara dal trampolino lungoai Giochi Olimpici invernali di. Al Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center di Zhangjiakou si comincia alle ore 9 italiane con il salto dal large hill, seguito alle ore 12 italiane da 10km di sci di fondo. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL PROGRAMMA COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNA LA11:30 – Partiti! Riiber ha un vantaggio di 0:44 da amministrare su Ilves e Yamamoto. 11:25 – Bentornati amiche ed amici di Sportface.it e benvenuti alla prova di fondo della gara dal trampolino lungo diai Giochi Olimpici di. 09:51 – ...

