LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Iacopo Bortolas al comando nel salto (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.10 Buon salto dell’ucraino Mazurchuk che trova la seconda piazza a 17” da Bortolas. 9.09 Diversi salti interlocutori ora, resta al comando Bortolas. 9.07 Ottimo il salto di Iacopo Bortolas: 121,5 m, 87,7 punti. Vola al comando l’azzurro, l’obiettivo è la top-30 al termine di questa prova. 9.06 A breve il primo azzurro dei quattro: Iacopo Bortolas. Da lui ci si aspetta un buon salto. 9.05 Rakparov, kazako, è al momento secondo a 41” dallo statunitense. 9.04 Vola al comando l’americano Jasper Good: 115,5 metri, 79,8 punti. 9.04 Atleti di seconda fascia ad inizio gara. Il lettone Vinogradovs è a 1’48” dalla ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.10 Buondell’ucraino Mazurchuk che trova la seconda piazza a 17” da. 9.09 Diversi salti interlocutori ora, resta al. 9.07 Ottimo ildi: 121,5 m, 87,7 punti. Vola all’azzurro, l’obiettivo è la top-30 al termine di questa prova. 9.06 A breve il primo azzurro dei quattro:. Da lui ci si aspetta un buon. 9.05 Rakparov, kazako, è al momento secondo a 41” dallo statunitense. 9.04 Vola all’americano Jasper Good: 115,5 metri, 79,8 punti. 9.04 Atleti di seconda fascia ad inizio gara. Il lettone Vinogradovs è a 1’48” dalla ...

