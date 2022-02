Libia | luci e ombre del nuovo governo secondo Mezran

(Di martedì 15 febbraio 2022) Il primo riflesso della nomina delin, che la Camera dei Deputati ha affidato a Fathi Bashagha, è stata una mobilitazione di milizie. Quelle fedeli al premier uscente Abdelhamid Dabaiba si sono messe a difesa del palazzo del, guidate da Salah Badi, miliziano opportunista che spesso cambia casacca (adei suoi interessi). Poi si sono mosse verso la capitale le unità più fedeli a Bashaga, ex ministro degli Interni deldi accordo nazionale (Gna) onusiano e con molte articolazioni all’interno della Tripolitania. L’equilibrio è delicato, Dabaiba e Bashagha sono entrambi di Misurata, così come lo è Ahmed Maiteeg, ex vicepresidente del Gna e mediatore dietro alla costruzione del dialogo tra Cirenaica e Tripolitania, avviato già nella fase di ...

Ultime Notizie dalla rete : Libia luci

Ci sono due modi per leggere la situazione in Libia: il nuovo governo può dare una spinta alla stabilizzazione, ma può anche creare presupposti rischiosi, spiega Karim Mezran (Atlantic Council ...