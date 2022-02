«Leonora addio», la storia d’Italia in una urna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Leonora, addio il primo film che Paolo Taviani ha girato da solo, con dedica al fratello Vittorio, dichiara la sua vocazione pirandelliana sin dal titolo, che è quello dell’omonima novella scritta da Pirandello nel 1910 di cui però qui non vi è traccia. È solo una delle variazioni di un gioco delle apparenze e del reale che intorno alla ceneri del poeta e drammaturgo, premio Nobel nel 1934, compone un racconto che sono in realtà due, in apparenza autonomi l’uno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 16 febbraio 2022)il primo film che Paolo Taviani ha girato da solo, con dedica al fratello Vittorio, dichiara la sua vocazione pirandelliana sin dal titolo, che è quello dell’omonima novella scritta da Pirandello nel 1910 di cui però qui non vi è traccia. È solo una delle variazioni di un gioco delle apparenze e del reale che intorno alla ceneri del poeta e drammaturgo, premio Nobel nel 1934, compone un racconto che sono in realtà due, in apparenza autonomi l’uno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: “#LeonoraAddio”: il saluto di #PaoloTaviani a #Pirandello e a suo fratello Vittorio. Alla #Berlinale2022 il film, in d… - LaVocediNewYork : “#LeonoraAddio”: il saluto di #PaoloTaviani a #Pirandello e a suo fratello Vittorio. Alla #Berlinale2022 il film, i… - DomenicoAiello_ : Non vedo l’ora di andare a vedere “Leonora Addio”! Da amante ambo di Pirandello e del cinema firmato Taviani. Grazi… - HankHC91 : RT @artribune: Leonora Addio, l’unico film italiano in Concorso alla Berlinale è di Paolo Taviani - Mila18026580 : RT @RaiNews: La 72a edizione del Festival di Berlino -