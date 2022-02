Italia Femminile, Bertolini: “In questa Algarve Cup servirà grinta e personalità” (Di martedì 15 febbraio 2022) L’Algarve Cup è alle porta e, domani alle ore 13 Italiane, la Nazionale Italiana di Milena Bertolini sfiderà la Danimarca nel match che darà il via alla nuova edizione del torneo portoghese. Ecco le parole del Ct: “In questa competizione affronteremo avversarie di primissimo livello. Il gruppo è motivato, mi aspetto di vedere una crescita dal punto di vista tattico e alle ragazze chiederò di entrare in campo con grinta, personalità e convinzione nei propri mezzi. Le più giovani avranno l’opportunità di fare esperienza, questo mi permetterà di capire se riescono a calarsi immediatamente nel contesto internazionale”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) L’Cup è alle porta e, domani alle ore 13ne, la Nazionalena di Milenasfiderà la Danimarca nel match che darà il via alla nuova edizione del torneo portoghese. Ecco le parole del Ct: “Incompetizione affronteremo avversarie di primissimo livello. Il gruppo è motivato, mi aspetto di vedere una crescita dal punto di vista tattico e alle ragazze chiederò di entrare in campo cone convinzione nei propri mezzi. Le più giovani avranno l’opportunità di fare esperienza, questo mi permetterà di capire se riescono a calarsi immediatamente nel contesto internazionale”. SportFace.

