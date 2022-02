Isabelle Huppert positiva al Covid: non parteciperà alla Berlinale (Di martedì 15 febbraio 2022) L’attrice Isabelle Huppert non ritirerà il suo premio alla Berlinale, è risultata positiva al Covid e non potrà partecipare. Sul palco non ci sarà lei a ricevere il premio alla carriera, lo hanno fatto sapere gli organizzatori del Festival. Il Festival di quest’anno ospita una retrospettiva dei film della Huppert, con conseguente ritiro del premio, o almeno così doveva essere. Adesso il programma è cambiato e l’attrice francese parteciperà alla cerimonia a distanza, da Parigi. Il concorso sta per terminare dopo 11 giorni e circa 250 proiezioni, che comunque sono un quarto rispetto agli scorsi anni. Nel corso di questi giorni sono arrivate delle critiche in merito alla decisione di svolgere il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) L’attricenon ritirerà il suo premio, è risultataale non potrà partecipare. Sul palco non ci sarà lei a ricevere il premiocarriera, lo hanno fatto sapere gli organizzatori del Festival. Il Festival di quest’anno ospita una retrospettiva dei film della, con conseguente ritiro del premio, o almeno così doveva essere. Adesso il programma è cambiato e l’attrice francesecerimonia a distanza, da Parigi. Il concorso sta per terminare dopo 11 giorni e circa 250 proiezioni, che comunque sono un quarto rispetto agli scorsi anni. Nel corso di questi giorni sono arrivate delle critiche in meritodecisione di svolgere il ...

